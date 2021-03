Küng: “Ik versla de wereldkampioen, maar ben geklopt door een sterkere Van Aert”

Stefan Küng zat na afloop van de individuele tijdrit van Tirreno-Adriatico met gemengde gevoelens. De Europese tijdritkampioen van Groupama-FDJ was sneller dan wereldkampioen Filippo Ganna, maar werd uiteindelijk nog door Wout van Aert uit de hot seat gereden. “Dat is heel erg zonde”, vertelt Küng na afloop.

“Als je de regerende wereldkampioen verslaat en twee uur in de hot seat zit, is het jammer dat je verslagen wordt door de voorlaatste renner die gestart is”, aldus de Zwitser, die uiteindelijk zes seconden te langzaam was. “Maar dat is ook de sport. Er is niets aan te doen. Ik ben gewoon geklopt door een sterkere Van Aert.”

Groupama-FDJ eindigde met drie man in de top-10 van de tijdrit. Naast de tweede plek van Küng, was er ook een vijfde plaats voor Benjamin Thomas en een tiende plaats voor Tobias Ludvigsson. “Goede resultaten, maar we zijn hier om te winnen”, is Küng duidelijk. “Ik neem geen genoegen met deze tweede plaats en zal er alles aan doen om de volgende keer te winnen. Deze Tirreno-Adriatico geeft mij daardoor een boost.”