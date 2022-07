Kruijswijk ziet plan Jumbo-Visma uitkomen: “Wilden in deze rit echt voor Wout gaan”

Wout van Aert wist in de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk voor de tweede keer in deze week raak te schieten. Daarmee kwam het plan van Jumbo-Visma precies uit, zei Steven Kruijswijk na afloop bij de NOS. “Vanaf het begin af aan hebben we gezegd dat we in deze etappe voor Wout wilden gaan.”

“Ik denk dat die finale hem heel goed ligt, omdat de snelle mannen en er dan al af zijn”, legt Kruijswijk uit. “Dit is natuurlijk ook heel goed voor de groene trui. Hij pakt heel veel punten, terwijl de sprinters eraf zijn.”

“We hadden het plan om een hele kleine groep te laten rijden, wat uiteindelijk ook gelukt is”, aldus Kruijswijk, die in de beginfase drie renners weg zag rijden. “In het begin was er natuurlijk wel een hele grote valpartij. Gelukkig zonder iemand van ons. Daarna hadden we het goed onder controle. Nathan (Van Hooydonck, red.) heeft berenwerk geleverd, die heeft samen met een andere jongen de hele dag op kop gereden. Het was echt niet gemakkelijk vandaag. Dit was heel sterk van de ploeg en heel knap dat Wout het afmaakt.”

Schipperen

“Je weet dat Wout een superrenner is voor de groene trui, maar je weet ook dat de combinatie met klassementsrenners en Wout soms best lastig kan zijn. Maar ik denk dat je dan des temeer ziet dat wij echt een heel hecht team zijn, dat werk doet voor iedereen. We moeten af en toe een beetje schipperen, hoe we het werk verdelen en wie we in de gaten houden. Maar je ziet ook dat Wout zich voor de volle honderd procent inzet voor de ploeg op de dagen dat we hem nodig hebben. Er zijn maar weinig renners zoals hem.”