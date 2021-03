Kruijswijk verliest anderhalve minuut in Catalonië: “Mindere dag”

Steven Kruijswijk stond na twee dagen op een hoopvolle vierde plek in de Ronde van Catalonië. In de eerste bergetappe naar Vallter 2000 verloor de Nederlander echter de aansluiting met de andere klassementsrenners, waardoor hij uit de top tien wegviel.

Jumbo-Visma kwam met drie kopmannen naar de Ronde van Catalonië, maar in de eerste bergrit was eigenlijk alleen Sepp Kuss op de afspraak. De Amerikaan kwam als zesde over de streep, op een halve minuut van winnaar Adam Yates, en klom naar de elfde plek in het klassement. Steven Kruijswijk verloor anderhalve minuut op Yates en zakte van de vierde naar de vijftiende plek. De derde kopman, George Bennett, moest meer dan elf minuten toegeven.

Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma in Catalonië, baalde. “Ik denk dat Sepp vandaag over de hele slotklim gezien de op een na beste in koers was. Enkel Adam Yates was beter, want niemand was tegen hem opgewassen. Helaas blies Sepp zichzelf op in de laatste kilometers. Het is dan jammer dat hij uiteindelijk als zesde eindigt. We hadden op meer gehoopt. De etappezege zat er achteraf gezien niet in.”

“Steven en George hadden een mindere dag. We gaan met zijn allen de balans opmaken en daaruit zullen de plannen voor de komende dagen voortvloeien”, aldus Niermann.