Kruijswijk spreekt van waardeloos seizoen: “2021 moet het jaar van de comeback worden”

Steven Kruijswijk wil het afgelopen seizoen zo snel mogelijk vergeten. Door een zware crash in het Critérium du Dauphiné miste de kopman van Jumbo-Visma de Tour de France, waarna hij vroeg in de Giro d’Italia op moest geven vanwege een positieve coronatest. “Het hele seizoen was waardeloos”, oordeelt hij in gesprek met de NOS. “2021 moet voor mij het jaar van de comeback worden.”

Zijn coronabesmetting in de Giro maakte het jaar er niet beter op voor Kruijswijk. “Zeker nadat ik de Tour had moeten missen, wat voor mij een enorme teleurstelling was, kwam dit er nog even bovenop. Dit is een grap. Waarom ik? Dat ging wel door me heen”, geeft hij aan. “Ik heb wat lichte symptomen gehad. Dat mocht eigenlijk geen naam hebben, zeker niet als je het vergelijkt mensen die heel ernstig ziek zijn geworden.”

“Je moet het uiteindelijk accepteren”, vertelt Kruijswijk. “Het zijn dingen die je bijna niet in de hand hebt. Je probeert weer vooruit te kijken, hoe moeilijk dat ook is. Vooral omdat het seizoen nog doorliep. De Tour hield niet op, de Giro hield niet op. Dat is soms confronterend.”

‘Ik wil naar de Tour en misschien wel naar de Giro’

De Brabander wil 2020 snel vergeten en kijkt al uit naar 2021. “Ik heb het gevoel dat ik nog wel een aantal jaren op een hoog niveau kan fietsen. Daar houd ik me maar aan vast”, zegt hij. “Ik heb dit jaar weinig bereikt, dus je wil terug naar al die plaatsen. Ik wil naar de Tour, misschien wel naar de Giro, misschien beide en de Vuelta is ook altijd mooi.”

Waar diverse renners de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokio hopen te combineren, wil Kruijswijk dat niet. “Ik ben al een keer naar de Spelen geweest, een super mooie ervaring. In principe is het niet mijn doel voor 2021. Ik heb niet echt kans op een medaille. […] Ik denk dat je voor de Olympische Spelen een serieuze opoffering moet doen in je wedstrijdprogramma, om daar goed te zijn. Het is voor mij een te grote opoffering om wedstrijden als de Tour of de Vuelta te laten liggen.”