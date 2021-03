Kruijswijk probeerde het vanuit de aanval: “Helaas heb ik niet de topvorm”

Steven Kruijswijk zat in de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië, samen met zijn ploegmaat Chris Harper, mee in de grote kopgroep die streed voor de ritzege. Kruijswijk viel meermaals aan, maar moest genoegen nemen met de tiende plaats in de daguitslag.

“In zo’n grote groep is het moeilijk koersen en moet je vaak gokken”, liet Kruijswijk naderhand via de ploeg weten. “We wisten dat het een dag voor de vluchters was, dus we wilden graag renners mee hebben. De jongens hebben ervoor gezorgd dat ik de finale kon rijden. Ik heb het een aantal keren geprobeerd. Het was voor mij weer eens op een andere manier koersen, maar helaas heb ik niet de topvorm deze week.”

Voor Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma in Catalonië, leek het wel of iedereen in de lange ontsnapping mee wilde zitten. “Het was veel springen. Uiteindelijk hadden we met Steven en Chris twee mannen mee. Dat was voor ons prima. Chris heeft goed werk verricht voor Steven die zich op zijn beurt op de slotklim kranig weerde en veerkracht heeft getoond.” Vandaag koerst het peloton verder naar Mataró.