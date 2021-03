Kruijswijk over nederlaag Roglic: “Zijn tweede valpartij kwam uit het niets”

Steven Kruijswijk heeft snel gereageerd op de nederlaag van kopman Primož Roglič op de slotdag van Parijs-Nice. Volgens de Brabantse klimmer van Jumbo-Visma had de Sloveen na zijn tweede valpartij ook nog een mechanisch oponthoud. “Hij kreeg zijn ketting niet erop, dus raakte hij op achterstand. En aan de voorkant trokken ze meteen door”, aldus Kruijswijk.

“Primož viel tijdens de laatste afdaling in een van de laatste bochten”, geeft hij aan in gesprek met Cyclingnews. Eerder in de rit was Roglič ook al gevallen, maar die tweede crash werd hem fataal. “Er stond daarna veel wind in de vallei. We waren met drie of vier renners om hem te helpen, maar konden dat gat met het peloton niet dichtrijden. We probeerden dat zo snel mogelijk te doen, maar slaagden daar niet in.”

‘Zijn tweede crash kwam uit het niets’

De eerste val van de geletruidrager zag Kruijswijk ook gebeuren. “Hij ging echt hard onderuit, maar we konden hem terug naar voren brengen. Daarna probeerden we weer de controle te pakken”, aldus Kruijswijk. “Zijn tweede crash kwam uit het niets. Anders hadden we wel de trui kunnen behouden.”

“Het is echt sh*t voor hem. Hij heeft in ieder geval gestreden tot het einde. Als je ziet hoe hij zichzelf heeft laten zien deze week, dan was hij echt de sterkste renner in koers. Maar je weet ook dat alles kan gebeuren, zelfs op de laatste dag”, zegt Kruijswijk, die zelf 87ste werd in de slotrit en daardoor zakte naar de 29ste plek in het eindklassement. Roglič verloor drie minuten en moest het doen met een vijftiende plek in het klassement.