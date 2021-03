Kruijswijk: “Ongelooflijk hoe Roglic hier weer tekeergaat”

Steven Kruijswijk maakte in Parijs-Nice zijn rentree in het peloton, nadat hij vorig seizoen de Giro d’Italia voortijdig moest verlaten na een positieve coronatest. Na zes dagen staat de Nederlander op de dertiende plaats en wil hij het geel van zijn kopman Primož Roglič veiligstellen.

“Ongelooflijk hoe hij hier weer tekeergaat”, vertelde Kruijswijk aan de NOS. Roglič won vrijdag zijn tweede etappe, nadat hij woensdag ook al het zegegebaar mocht maken. Op de lastige aankomst in Biot was de kopman van Jumbo-Visma de sterkste in de sprint. “Gelijk aan het begin van het seizoen was dit een hoofddoel voor hem. Als je ziet hoe makkelijk hij het ook weer afmaakt in de sprint… het doet hem allemaal niets en hij staat er gewoon”, aldus de Nederlander.

Op voorhand was de taakverdeling binnen Jumbo-Visma duidelijk. “We zijn hier met een duidelijke planning naartoe gegaan om met Primož als leider hier te starten en voor mezelf om een wedstrijd erbij te hebben om erin te komen en in een ondersteunende rol voor Primož te rijden. Tot nu toe voel ik me best wel goed”, vervolgt Kruijswijk, die met de dertiende plaats in het klassement de een-na-beste renner van de ploeg is.

‘Belangrijke rol spelen voor Roglič’

Zaterdag koers het peloton, over drie beklimmingen van de tweede categorie, naar skigebied La Colmiane. “Hopelijk kan ik een belangrijke rol spelen voor Primož om de eindoverwinning binnen te halen. Dat is nu het belangrijkst. Zeker met de lange aankomst bergop hoop ik dat ik mijn rol tot de laatste kilometer kan spelen voor hem en dat ik hem over de streep kan loodsen. Dat zou voor mezelf ook een goed gevoel geven.”

Na Parijs-Nice en een paar dagen thuis gaat Kruijswijk verder met de Ronde van Catalonië, die op maandag 22 maart begint. “Daar hoop ik wel echt mee te spelen zelf in het klassement.”