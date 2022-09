Kruijswijk geeft eigen ambities nog niet op: “Weet zeker dat ik nog wat kan presteren”

De laatste jaren reed de pechduivel vaak mee met Steven Kruijswijk, maar de inmiddels 35-jarige klimmer laat zich er niet door uit het veld slaan. De renner van Jumbo-Visma heeft nog altijd ambities, ook als kopman. “Daar liggen mijn ambities nog wel”, laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Kruijswijk kende de laatste jaren pech, erg veel pech. Na zijn derde plaats in de Tour van 2019 kreeg hij af te rekenen met valpartijen, bijbehorende blessures en een coronabesmetting. Dit jaar viel de ervaren renner in de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk letterlijk uit met een sleutelbeenbreuk, ontwrichte schouder en een gebroken schouderblad. Het bleek al snel einde seizoen, maar Kruijswijk hoopt volgend jaar op sportieve revanche.

“Ik heb behoorlijk lang stilgelegen na de valpartij, maar zit sinds kort weer op de fiets. Doordat het seizoen voorbij is, heb ik genoeg tijd voor het proces. Het is nu vooral geduld hebben. Ik ga mij langzaam voorbereiden op het volgende seizoen, want dat komt zeker niet in gevaar”, citeert het AD.

Giro-podium

Kruijswijk hoopt in 2023 weer succesvol te zijn, en dan niet alleen als knecht. “We zijn op dit moment de beste ploeg van de wereld. Dan moet je soms gewoon vrede hebben met de ambities van de ploeg.” De klimmer heeft echter ook nog zijn eigen ambities als kopman. “Daar liggen mijn ambities nog wel. En ik weet ook zeker dat ik nog wat kan presteren. Hier wil ik wel de ruimte voor krijgen. Mijn ultieme doelen zijn een podiumplek in de Giro en het winnen van een etappe in de Tour.”