Kritiek van CPA op motor die renster aan de kant duwt in Tour de France Femmes

Een opvallend beeld in de vierde etappe van de Tour de France Femmes heeft achteraf tot kritiek geleid. Op een kleine 20 kilometer van de finish in Rodez werd Kathrin Hammes van EF Education-TIBCO-SVB door een motard (lichtjes) aan de kant geduwd op een van de klimmetjes. “In welk universum is dat toegestaan?”, vraagt CPA-voorzitter Adam Hansen zich af.

“Ik geniet echt van de Tour Femmes, maar in welk universum mag een motorrijder een renster aan de kant duwen? Of is het om aan te geven dat de volgende motor haar van de fiets gaat rijden?”, aldus Hansen, die sinds dit jaar voorzitter is van de rennersvakbond CPA. “Als je als motor niet veilig kan passeren, ga er dan niet lang. We moeten sommige mensen op de motor betere instructies geven…”

De Duitse Hammes werd op het klimmetje door twee motards gehinderd. Eerst door een motor die haar licht aan de kant duwde en vervolgens nog door een andere motor die haar bijna van de fiets reed. Hammes wist de motor niet te ontwijken en overeind te blijven.

De kritiek van Hansen wordt gesteund door zijn voormalige ploeggenoot Thomas De Gendt van Lotto Dstny. “Misschien is het een idee om na te denken over een ‘no pass zone’. Als de organisatie weet dat een klim of weg te smal is om veilig te passeren, dan wordt die rood gemarkeerd op in het routeboek en dan kunnen er geen voertuigen langs. Die zones kan je aangeven met bepaalde tekens of borden.”

I've really enjoyed watching @LeTourFemmes, but in what universe is a motorbike allowed to push a rider out of the way?? Or is it just to let her know the next motor is about to take her out? If you can't pass safely, don't pass. We need better education for some motorbike… pic.twitter.com/w3CkDGv6aX

