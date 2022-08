Kristoff wint lastige Circuit Franco-Belge: “Geluk dat Campenaerts iets te vroeg begon”

Alexander Kristoff was uiterst tevreden met zijn overwinning in de vernieuwde uitgave van het Circuit Franco-Belge. De sterke Noor was na een heuvelachtige finale onderdeel van een kopgroep van vier, waarna hij de sprint won voor Dries Van Gestel en Victor Campenaerts. “Het moest van ver komen”, vertelt hij in het flashinterview.

“Ik was in de aanval met Jasper De Buyst en Dries Van Gestel en we werkten goed samen”, beschrijft de kopman van Intermarché-Wanty-Gobert, die na dit seizoen vertrekt naar Uno-X. “Maar Lotto Soudal had Campenaerts op komst en daarom reed De Buyst niet mee. Ik kreeg pas later door dat Campenaerts op de voorlaatste klim een aanval plaatste. Hij kwam ons opeens voorbij, en toen hoorde ik het pas. Daarom reageerde ik wat laat en moest ik hard achtervolgen tot in de voorlaatste kilometer.”

Kristoff kwam terug bij Campenaerts en Van Gestel, maar zij lieten De Buyst weer terugkeren. “Toen kon ik even rusten. Daarna was ik een beetje gelukkig dat Campenaerts te vroeg aan zijn begon. Gaat hij iets later, dan was het gat misschien te groot. Nu kon ik in zijn zog duiken en er nog voorbij, maar het moest van diep komen”, aldus Kristoff. “Het ging ook licht omhoog. Dat lag mij heel goed, maar nu ik op leeftijd ben ligt deze aankomst mij iets minder. Daarom ben ik blij dat ik op deze finish heb kunnen winnen.”

Na een teleurstellende Tour is Kristoff goed begonnen aan zijn najaar. “Ik heb de Tour als trainingskamp gebruikt”, grapt hij. “Ik voelde mij tijdens mijn eerste trainingen na de Tour al veel beter dan in de Tour. Ik heb nu twee keer gekoerst en ben derde en eerste geworden, dus de vorm is heel goed. Ik rijd zondag het EK in München, al past dat parcours mij niet zo goed. Ik verwacht een massasprint met een grotere groep. Er zijn ook snellere renners; Fabio Jakobsen en Tim Merlier zijn daar de guys to beat.”