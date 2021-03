Kristoff, Trentin en Costa met UAE Emirates in Parijs-Nice

UAE Emirates heeft zijn selectie gepresenteerd voor de eerstvolgende editie van Parijs-Nice. De ploeg uit het Midden-Oosten rekent op meerdere toppers met Alexander Kristoff, Matteo Trentin en Rui Costa. Ook de Amerikaanse klassementsrenner Brandon McNulty is van de partij.

Met Kristoff en Trentin beschikt de ploeg over twee rappe mannen. De Noor leek in de Omloop Het Nieuwsblad een gooi te doen naar de zege, maar Kristoff kende bij het ingaan van de laatste kilometer pech en kon zo zijn kansen niet verdedigen. In Parijs-Nice krijgt de sterke spurter de kans om sportieve revanche te nemen.

UAE Emirates heeft ook meerdere klassementsrenners geselecteerd met de ervaren Costa, David De la Cruz en de jonge Amerikaan McNulty. Ex-wereldkampioen Costa reed al driemaal naar de top-10 in Parijs-Nice, De la Cruz was al eens negende en won bovendien twee ritten in de Koers naar de zon.

Sven Erik Bystrøm en Rui Oliveira maken binnenkort ook hun opwachting in Parijs-Nice. De 79e editie van de meerdaagse wielerwedstrijd begint op 7 maart in Saint-Cyr-l’École en finisht zeven dagen later in Nice.

Selectie UAE Emirates voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Sven Erik Bystrøm

Rui Costa

David De la Cruz

Alexander Kristoff

Brandon McNulty

Rui Oliveira

Matteo Trentin