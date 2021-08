Kristoff sprint naar de zege in slotetappe Deutschland Tour, Politt eindwinnaar

De slotetappe in de Deutschland Tour, met aankomst in Nürnberg, is gewonnen door Alexander Kristoff. De sterke Noorse sprinter won in regenachtige omstandigheden de sprint van een omvangrijke groep, voor Pascal Ackermann en Luca Mozzato. Nils Politt mag zich eindwinnaar noemen.

De organisatie van de Deutschland Tour had besloten om het beste voor het laatst te bewaren. Of moeten we zeggen: het zwaarste voor het laatst? Met zes gecategoriseerde hellingen, over een afstand van iets meer dan 150 kilometer, beloofde het een spetterend slotakkoord te worden. Wie nog een ultieme omwenteling wilde realiseren in het klassement, kon echter niet wachten tot de diepe finale, aangezien de hellingen halverwege de etappe waren ingetekend. Gestart werd er in Erlangen, eindbestemming van deze Deutschland Tour was Nürnberg.

Peloton piekt en kraakt in heuvelzone

Met Nils Politt als nieuwe leider begon het peloton omstreeks 13.30 uur aan de slotrit. Na wat schermutselingen in het eerste wedstrijduur wisten Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step), Dario Cataldo (Movistar) en Justin Wolf (Bike Aid) in regenachtige omstandigheden een gaatje te slaan. De maximale voorsprong liep op tot ongeveer twee minuten, maar deze vlucht werd al vrij snel weer in de kiem gesmoord. Dit bleek de aanzet tot een spectaculair koersverloop. Meerdere renners probeerden een vlucht op poten te zetten, maar dit bleek geen abc’tje.

Dylan Teuns en Matteo Jorgenson kozen wel op het juiste moment voor de aanval en reden op een bepaald moment driekwart minuut voor het peloton uit. Deceunick-Quick-Step was niet mee en dus was het aan João Almeida, eerder deze maand nog eindwinnaar van de Ronde van Polen, om het gat te dichten. De Portugees ging in de tegenaanval en werd in zijn aanvalsdrang vergezeld door Davide Formolo van UAE Emirates. Almeida en Formolo bleken echter bezig aan een chasse patate en werden weer ingerekend door de grote groep.

Tweede zege voor Kristoff, eindwinst voor Politt

Vooraan bleek Teuns over de sterkste benen te beschikken en de Belg van Bahrain Victorious reed dan ook weg van de moegestreden Jorgenson. Teuns hoopte in de laatste vijftien kilometer een beperkte voorsprong vast te houden op het peloton, maar dit bleek te hoog gegrepen. Met nog vijf kilometer voor de boeg kwam er een einde aan zijn avontuur en dus gingen we ‘gewoon’ sprinten in Nürnberg. In de sprint voor de zege bleek Kristoff de beste, voor Ackermann en Mozzato. Het is voor Kristoff zijn tweede zege in deze Deutschland Tour, nadat hij eerder al wist te winnen in Ilmenau.

Nils Politt finishte ook in de eerste groep en mag zich eindwinnaar noemen van zijn thuisronde.