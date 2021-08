Kristoff na tweede ritzege: “Ik heb na een zware koers meestal een goede sprint”

Alexander Kristoff kende een zeer succesvolle Deutschland Tour. De sterke Noorse sprinter won twee etappes en eindigde als derde in het eindklassement. In de slotrit naar Nürnberg was het opnieuw raak voor Kristoff. “Twee zeges en derde in de eindstand. Dat had ik voor de ronde niet verwacht”, aldus Kristoff.

De 34-jarige renner van UAE Emirates, die volgend jaar zal uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert, wist onderweg naar Nürnberg te overleven en bleek in de sprint duidelijk te sterk voor Pascal Ackermann en Luca Mozzato. “Ik beschikte vandaag over de benen om de finale te overleven. Ik weet van mezelf dat ik na een zware wedstrijd meestal over een goede sprint beschik.”

Dat bleek wel aan de finish, want Kristoff wist op overtuigende wijze Ackermann te passeren voor zijn tweede zege van het seizoen. “Ik moest mijn ploeggenoten opofferen om het gat naar aanvaller Dylan Teuns te overbruggen, met als gevolg dat ik in de sprintvoorbereiding niet veel steun meer had. Ik slaagde er echter in om mezelf goed te positioneren, het wiel van Ackermann te pakken en hem nog te passeren.”

Kristoff boekte afgelopen vrijdag ook al een overwinning in de Deutschland Tour. In de tweede etappe naar Ilmenau was hij te sterk voor Phil Bauhaus en Ackermann.