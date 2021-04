Kristoff laat Giro-plan vallen en houdt vast aan de Tour

Alexander Kristoff houdt toch vast aan zijn oorspronkelijke plan om dit seizoen de Tour de France te rijden. Begin deze maand dacht de Noorse renner van UAE Emirates erover na om de Tour over te slaan en de Giro d’Italia te doen.

Kristoff liet begin april in Noorse media weten dat hij mogelijk de Giro d’Italia gaat rijden. De Noor zou een optie zijn voor de Italiaanse ronde, nadat de beoogde sprintkopman van UAE, Fernando Gaviria, een polsbreuk had opgelopen in de E3 Saxo Bank Classic. Een deelname aan de Giro zou betekenen dat 33-jarige renner de Tour de France niet zou rijden.

“Het was geweldig om vorig jaar deel uit te maken van de winnende ploeg, maar het wordt een harde strijd om opnieuw geselecteerd te worden. Om een sterke helper voor een sprinter op te offeren, die misschien maar een dag geluk heeft – ik weet niet of ik dat zou doen. Maar ik ben niet degene die de besluiten neemt. Ik stel me graag beschikbaar als ik de kans krijg”, aldus Kristoff.

Negende Tourdeelname

Drie weken later bevestigt Kristoff aan Eurosport dat hij aan zijn oorspronkelijke plan vasthoudt. Het wordt toch geen Italiaanse trip, maar een negende deelname aan de Tour de France. Allan Peiper, ploegleider van UAE Emirates in de Tour, wilde naar verluidt de Noorse renner maar wat graag in zijn selectie hebben. “Het is vrij zeker dat het de Tour wordt”, aldus Kristoff.

Mocht hij door blessures, een mindere vorm of een andere reden toch de Tourselectie mislopen, dan is de Vuelta a España het alternatief. “Als het de Tour niet wordt, krijg ik genoeg vrijheid voor de Vuelta. Dat zou ook mooi zijn met het oog op het wereldkampioenschap, dat drie weken later wordt gehouden.”