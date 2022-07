Kristof De Kegel over Mathieu van der Poel: “Op termijn zal deze Tour hem helpen”

Een aantal keer dacht Mathieu van der Poel donderdagmiddag in de rit naar Longwy eraan om zijn Tour de France 2022 vroegtijdig te beëindigen. De 27-jarige Nederlander reed behoudens de openingstijdrit in Kopenhagen ver van achteren rond. Tegen zijn zin. “We wisten dat de combinatie Giro d’Italia-Tour niet ideaal was, maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat deze Tour er te veel aan was”, vertelt Kristof De Kegel aan Sporza.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Hij is de Performance Manager van Alpecin-Deceuninck. De Kegel stuurde Van der Poel na de Giro op hoogtestage naar Livigno, zonder een enkele koers voor de Tourstart. “We wisten dat dat heel nipt zou zijn. Maar omdat zijn Giro al geslaagd was en vooral voor zijn algemene ontwikkeling, hebben we toch besloten de combinatie te doen. Die vijf weken tussen Giro en Tour zijn niet helemaal volgens de beste verwachtingen gelopen. Daarom waren de verwachtingen voor de Tour ook niet al te hoog.”

De Kegel vindt niet dat MVDP en entourage te veel hooi op hun vork hebben genomen. “Nee, want we hebben oog voor de algemene ontwikkeling van de atleet Van der Poel. Zolang hij gezond blijft, is er niet zo heel veel aan de hand. En op termijn zal die combinatie hem helpen. Ik denk dat hij hier volgend voorjaar al de vruchten van kan plukken.” De medische staf van de ploeg houdt dat dagelijks in de gaten. “We monitoren of de situatie op termijn een voordeel oplevert of het uiteindelijk toch een gevaar wordt.”

Van der Poel zelf gaf echter donderdagmiddag aan niet nog een dag zo in de rondte te willen fietsen. “Hij is een winnaar, hij wil niet zomaar in het peloton meerijden”, geeft De Kegel mee over het mentale aspect. “Dat gaat uiteraard ook meespelen in het hoofd. Maar het zou kunnen dat in de tweede helft – als de vermoeidheid bij de mannen die de Tour écht hebben voorbereid, begint door te wegen – Mathieu met zijn klasse de kloof toch weer kan dichten. Maar dat is geen zekerheid.”