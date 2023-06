Kristen Faulkner voorlopig uit de roulatie na aanrijding op training

Slechts nieuws voor Kristen Faulkner. De 30-jarige Amerikaanse, die uitkomt voor Jayco AlUla, is voorlopig niet inzetbaar. Faulkner werd deze week tijdens een trainingsrit in Californië aangereden door een auto, zo laat haar werkgever weten via social media.

Faulkner werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een kleine breuk in haar knie werd geconstateerd. “Helaas is Kristen nu niet in staat om te koersen, niet voordat de breuk in haar knie is genezen. De gezondheid en het welzijn van Kristen staan nu voorop. Ze zal tijdens haar herstelperiode nauw samenwerken met de medische staf. We wensen haar een spoedig herstel”, klinkt het via Twitter.

Moeizaam seizoen

Faulkner kwam dit seizoen voorlopig tot zeventien koersdagen, maar grote prestaties bleven in het voorjaar toch uit. De laatbloeier – Faulkner maakte pas op haar 27ste haar debuut in het peloton – eindigde dit jaar wel als derde in Strade Bianche. Ze werd na afloop echter gediskwalificeerd, aangezien ze had rondgereden met een verboden glucosemeter.

De Amerikaanse was vorig jaar nog een van de revelaties in het vrouwenwielrennen. Ze boekte in 2022 twee ritzeges in de Giro d’Italia Donne, was ook de beste in de individuele tijdrit in de Ronde van Zwitserland en reed verder naar de nodige ereplaatsen.