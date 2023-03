Faulkner na DSQ om glucosemeter: “Nooit de intentie om regels te overtreden”

Kristen Faulkner legt zich neer bij de beslissing van de UCI. De internationale wielerunie besloot de Amerikaanse uit de uitslag te schrappen van de Strade Bianche. De renster van Jayco AlUla was als derde geëindigd, maar reed rond met een (verboden) glucosemeter.

Strade Bianche was al lang en breed gefinisht, toen er op sociale media beelden opdoken van een knoopvormig product onder het wielershirt van Kristen Faulkner. Al vrij snel was duidelijk dat het ging om een CGM, oftewel een Continuous Glucose Monitor. De glucosemonitor die Faulkner gebruikte, betreft naar alle waarschijnlijkheid een Abbott Libre Sense van medisch apparatuur-gigant Abbott.

De Abbott Libre Sense is een kleine sensor, die je met een speciale meegeleverde applicator op de huid van de bovenarm kunt plaatsen. Vervolgens kan de monitor – in feite dus een sticker – 14 dagen blijven zitten en constant data verzenden over de hoeveelheid glucose in het lichaam van de gebruiker. De glucosemonitor is enorm populair onder atleten van verschillende sporten, maar het is niet toegestaan om het apparaatje in koers te gebruiken.

Lees meer: Toch geen derde plek in Strade Bianche voor Faulkner, Jayco AlUla reageert

De UCI besloot een onderzoek te starten en Faulkner uiteindelijk te diskwalificeren. De 30-jarige Amerikaanse heeft middels een statement nu voor het eerst uitgebreid gereageerd. “Ik waardeer het feit dat de UCI de tijd neemt om dit te onderzoeken. Ik heb de data van de glucosemeter nooit in competitie gebruikt, de nodige stukken om dit te bewijzen heb ik ook aan de UCI overgedragen.”

“Nooit de bedoeling om er een oneerlijk voordeel uit te halen”

“Ik was van mening dat ik met de meter mocht rijden wanneer ik de data niet zou gebruiken voor een prestatievoordeel, maar de UCI houdt zich sterk dat het dragen ervan op zich al verboden is. En dat dit ook genoeg is om me te diskwalificeren. Het was echter nooit mijn intentie om de regels te overtreden of er een oneerlijk voordeel uit te halen. Ik ben trots op mijn wedstrijd, maar natuurlijk ook erg teleurgesteld dat mijn uitslag nu geschrapt zal worden.”

“Ik hoop dat het gebruik van een glucosemeter in de koers ooit wel zal worden toegestaan. Ik geloof dat het een waardevolle toevoeging is voor atleten – en in het bijzonder voor vrouwen – om onze fysieke gezondheid in de gaten te houden. Maar dat is wellicht een discussie voor later. Ik kijk nu uit naar de rest van het seizoen en hoop dat er nog veel WorldTour-podiumplekken zoals in de Strade Bianche mogen volgen.”