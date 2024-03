dinsdag 5 maart 2024 om 10:24

Krijgen we snel weer een ‘ouderwets NK’ in Limburg? Gemeente Beek wil titelstrijd organiseren

Als het aan Ralph Diederen, wethouder van gemeente Beek, keert het NK wielrennen snel terug in Limburg. Nadat afgelopen zondag de Ronde van Limburg verreden werd in Beek, hoopt Diederen in de toekomst ook de nationale titelstrijd naar de gemeente te halen.

Diederen zoekt momenteel steun in de omgeving, want het organiseren van een NK is geen simpele onderneming, zegt hij in gesprek met L1. “Ik denk dat we dat met een aantal gemeenten samen zouden moeten kijken hoe we het goed kunnen organiseren. Als we de handen op elkaar krijgen zie ik wel een NK in Beek verreden worden”, klinkt het.

In 2024 wordt het NK verreden in en rondom Arnhem, met een passage over de Posbank. Het is nog niet duidelijk wanneer Beek het NK eventueel zal mogen verwelkomen. Vorig jaar vond de nationale titelstrijd immers ook al plaats in Limburg (met een plaatselijk parcours in Sittard) en dus is het afwachten of de KNWU het kampioenschap volgend jaar alweer aan deze provincie toe zal wijzen.

‘Ouderwets NK’

Wielerorganisator Thijs Rondhuis is in ieder geval enthousiast. “Limburg is bij uitstek een wielerprovincie”, zegt hij tegen L1. “In deze omgeving ligt ook een historie voor wat betreft NK’s. In een ver verleden reden we al in Geulle en ook hier op de Adsteeg was al eens een titelstrijd. Het zou echt heel erg mooi zijn om hier in de komende jaren weer eens een ouderwets NK te organiseren.”

De Ronde van Limburg, een wedstrijd in de U23 Road Series, kende zondag zijn ontknoping op een lokaal circuit van 24 kilometer rondom Beek. In dit rondje zat onder meer de met kasseien bezaaide Maasberg (600 meter aan 3,9%), terwijl de finishstreep was getrokken op de Adsteeg (680 meter aan 4,1%).