Kreuziger (35) stopt met wielrennen en wordt ploegleider bij Bahrain Victorious

Roman Kreuziger hangt zijn fiets aan de wilgen. De 35-jarige Tsjech is komend jaar echter ook weer te zien in het peloton, maar dan als ploegleider van Bahrain Victorious. “Het idee kwam van Sonny Colbrelli, met wie ik vaak trainde. Na verschillende gesprekken waren we het eens”, laat Kreuziger weten in de Tsjechische media.

Kreuziger kan terugkijken op een mooie carrière. De klimmer maakte zijn profdebuut in 2006 in het tenue van Liquigas en reed vervolgens jarenlang voor de Italiaanse formatie. In de winter van 2010 maakte hij de overstap naar Astana en verder reed Kreuziger ook nog voor Tinkoff-Saxo, Mitchelton-Scott en Dimension Data. Dit jaar koerste hij voor het Russische Gazprom-RusVelo, maar zonder veel succes.

Kreuziger was de laatste jaren van zijn carrière vergeefs op zoek naar de topvorm van weleer. De Tsjech stapte vijftien jaar geleden met mooie adelbrieven over naar de profs. Zo werd hij in 2004 wereldkampioen op de weg bij de junioren, was hij goed voor zilver op het WK tijdrijden en won hij dat jaar ook gerenommeerde rittenkoersen als de Vredeskoers voor junioren en de Giro della Toscana. Een grote ronde-winnaar leek geboren.

Kreuziger in zijn beginjaren voor Liquigas - foto: Cor Vos Winst op Alpe di Pampeago, Giro d'Italia 2012 - foto: Cor Vos Amstel Gold Race, 2013 - foto: Cor Vos

Bij de profs wist Kreuziger echter nooit de Giro d’Italia, Tour de France of Vuelta a España te winnen, maar op zijn palmares prijken wel enkele fraaie overwinningen. In 2008 won hij de Ronde van Zwitserland en een jaar later was Kreuziger de beste in de Ronde van Romandië. Ook de Amstel Gold Race, Clásica San Sebastián (na diskwalificatie van winnaar Carlos Barredo) en de Giro di Sicilia staan op zijn erelijst, net als een etappe in de Giro d’Italia.

Als klassementsrenner werd Kreuziger achtste, achtste, vijfde en tiende in de Tour. Verder werd hij in 2011 vijfde in Ronde van Italië. Op een gegeven moment besloot de allrounder echter de switch te maken naar een meesterknecht voor kopmannen als Alberto Contador en Simon Yates. Kreuziger mag volgend jaar opnieuw de kopmannen (van Bahrain Victorious) bijstaan, maar dan vanuit de ploegleiderswagen.

“Ik kan terugkijken op mooie momenten en overwinningen, maar ook op moeilijke periodes. In de laatste twee jaar deed ik inspanningen om mijn oude niveau te halen, maar dat was niet te zien aan mijn resultaten. Dan is het tijd om na te denken. Ik ben niet de man van sentimentele woorden, maar het was een geweldige reis. Wielrennen is een zware sport, maar ik hou ervan. Ik wil mijn energie nu in een nieuw hoofdstuk steken”, aldus Kreuziger.