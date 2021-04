Kredietbank Cofidis verlengt sponsorcontract met wielerploeg

Goed nieuws voor wielerploeg Cofidis: kredietbank en hoofdsponsor Cofidis heeft namelijk besloten om het sponsorcontract met nog eens drie jaar te verlengen. Geldschieter Cofidis zal nog meer geld pompen in de mannenploeg en investeren in een gloednieuwe vrouwenformatie.

De kredietverstrekker heeft besloten om jaarlijks nog eens 1,5 miljoen euro extra te investeren in de mannenploeg, zo laat men weten in een vandaag uitgegeven perscommuniqué. Vanaf 2022 volgt jaarlijks nog eens één miljoen euro voor een eigen vrouwenformatie. Er waren eerder al plannen om vanaf volgend seizoen een eigen damesteam uit de grond te stampen.

Thierry Vittu is namens kredietbank Cofidis maar wat blij met de nieuwe sponsorovereenkomst. “We delen met de wielerploeg Cofidis dezelfde waarden en veel mensen kennen ons bedrijf door de wielersport. Ons sponsorcontract liep af aan het einde van 2022, maar het was een unanieme beslissing om het contract te verlengen tot en met 2025.”

Vrouwenploeg

Cofidis wil niet alleen maar zichtbaar zijn in het mannenwielrennen, aangezien ze in 2022 ook beginnen met een continentale vrouwenploeg. Gaël Le Bellec, een voormalig wereldkampioen in de duatlon, is aangewezen als architect van de nieuwbakken formatie. Aan Le Bellec de taak om een selectie van ongeveer tien rensters samen te stellen.

Cofidis is inmiddels niet meer weg te denken uit het peloton. De ploeg werd in 1996 opgericht en beschikt sinds vorig jaar over een WorldTour-licentie. De formatie wist in het verleden heel wat mooie overwinningen te boeken met renners als Frank Vandenbroucke, Sylvain Chavanel, David Moncoutie en Nacer Bouhanni.