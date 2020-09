Kragh Andersen na nieuwe zege voor Team Sunweb: “Geïnspireerd door Hirschi” zaterdag 12 september 2020 om 18:03

De emoties gierden door het lichaam van Søren Kragh Andersen na afloop van de veertiende etappe in de Tour de France. Even daarvoor zag de Deen een listige aanval beloond worden met een nieuwe etappezege voor Team Sunweb. “Ik voel heel veel emoties. Hiervan heb ik altijd gedroomd.”

Na de zege van Marc Hirschi enkele dagen terug, mag Team Sunweb opnieuw juichen. “Ik ben geïnspireerd door Marc Hirschi. Zijn zege gaf de hele groep motivatie, daardoor geloofden we nog meer in onszelf. We hadden niet verwacht het met zijn allen zo goed te doen. Wij kwamen hier met een jonge groep met als doel om te leren voor de toekomst, maar we doen het nu al heel goed”, aldus Kragh Andersen in het flashinterview.

Kragh Andersen voelde zich de hele dag goed, maar wachtte nog lang met zijn aanval. “Mijn benen waren heel goed, maar je weet nooit hoe goed de anderen dan zijn. Het duurde lang voor ik het vertrouwen had om aanvallen. Ik was aan het lijden, maar dat deden de anderen natuurlijk ook.”