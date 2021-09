Koretzky snelt naar zege in Shortrace Snowshoe, Flückiger wint Wereldbeker

De Shortrace tijdens het Wereldbeker-weekend in Snowshoe 2021 bij de mannen is gewonnen door Victor Koretzky. De 27-jarige Fransman van KMC-Orbea versnelde in de laatste ronde, waarna niemand meer over hem heen kwam. Henrique Avancini moest genoegen nemen met plek twee, terwijl Filippo Colombia thuisrijder en wereldkampioen Christopher Blevins aftroefde in de fotofinish voor plek drie. Mathias Flückiger werd vijfde en is daardoor zondag niet meer te achterhalen als Wereldbeker-leider.

Wereldbeker Mountainbike, Snowshoe

Shortrace – mannen

1. Victor Koretzky (KMC-Orbea)

2. Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing)

3. Filippo Colombo (Absolute Absalon-BMC)

9. Milan Vader (KMC-Orbea)