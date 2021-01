Kopmannen AG2R Citroën testen nieuw materiaal op kletsnatte Roubaix-stroken

De eerstvolgende editie van Parijs-Roubaix zal pas worden verreden op 11 april, maar AG2R Citroën besloot vandaag al om de kritieke stroken te verkennen. Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en trouwe knecht Gijs Van Hoecke probeerden de gloednieuwe wielen en banden uit op de kasseistroken.

Voor de drie Belgen stonden vandaag materiaaltesten op het menu. Van Avermaet, Naesen en Van Hoecke kregen door de flinke regenval in het noorden van Frankrijk kletsnatte kasseipassages voorgeschoteld. Het ging over een tocht van 87 kilometer over negen stroken, met als belangrijkste hindernissen Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre.

Van Avermaet klonk tevreden na een uitgebreide verkenning. “Het regende en dan is het goed om te zien hoe de fiets aanvoelt op de natte kasseien. Het is belangrijk om te zien hoe de nieuwe wielen reageren onder druk. De test is goed verlopen en dit is goed voor het vertrouwen”, aldus de regerend Olympisch kampioen.

BMC

Zijn ploeg AG2R Citroën koerst dit seizoen op fietsen van het Zwitserse BMC. De WorldTour-ploeg maakte eerder gebruik van materiaal van Eddy Merckx Bikes, maar de samenwerking met het Belgische fietsmerk werd niet voortgezet. Van Avermaet reed in het verleden ook al lange tijd op fietsen van BMC.

foto: AG2R Citroën foto: AG2R Citroën