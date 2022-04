Kopecky zorgt alsnog voor Belgische zege in Vlaanderen: “Ik besef het nog niet goed”

Vlaanderen was in rouw na het wegvallen van Wout van Aert, enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen. Lotte Kopecky zorgde vandaag alsnog voor een Belgische zege in de Vlaanderens Mooiste. De renster van SD Worx spurtte in Oudenaarde naar de zege en wist Annemiek van Vleuten, de winnares van vorig jaar, te verslaan.

Kopecky was dit voorjaar al de beste in Strade Bianche, maar boekte vandaag voor eigen volk de grootste zege uit haar carrière. De Belgisch kampioene kon in de finale rekenen op haar ploeggenote bij SD Worx, Chantal van den Broek-Blaak. De Nederlandse, in 2020 zelf nog winnares van Vlaanderens Mooiste, besloot zich in de finale volledig weg te cijferen voor de op papier snellere Kopecky.

Kopecky wist in de laatste kilometer haar favorietenstatus waar te maken en zo het werk van haar ploeg met verve af te ronden. “Ik moet het interview beginnen met een dikke mercie aan al mijn ploegmaten”, begon ze dan ook in het flashinterview. “En dan Chantal in het bijzonder. Wat zij vandaag heeft gedaan, is echt fantastisch. We hadden voor de start ook het vertrouwen, we waren zeker van onze kansen.”

“We moesten vandaag in onszelf geloven”

“We stonden hier vandaag met de best mogelijke ploeg aan de start en dat hebben we ook getoond. We kregen in de finale in ons oortje door om Annemiek een beetje op kop te laten rijden, maar ik vond het niet het moment om te gokken. We moesten vertrouwen hebben in mijn sprint, vooral tegen Annemiek. Ik wilde dus dat Chantal bleef rijden. We moesten vandaag in onszelf geloven, dat we het konden afmaken.”

Kopecky was na afloop, als kersverse winnares van de Ronde van Vlaanderen, nog wat beduusd. “Ik denk dat het nog even moet doordringen. Ik besef het nog niet zo goed. Dit is echt overweldigend. Hoe ik het vanavond ga vieren? Geen idee, hopelijk met mijn ploeggenotes. Ik denk met friet en mayo!”