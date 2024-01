maandag 22 januari 2024 om 19:49

Kopecky verklaart keuze voor Luik-Bastenaken-Luik: “Ligt nu binnen mijn mogelijkheden”

Lotte Kopecky deed maandag tijdens de ploegvoorstelling van SD Worx-Protime haar voorjaarsprogramma uit de doeken. Opvallend: de regerend wereldkampioene op de weg zal dit jaar debuteren in Luik-Bastenaken-Luik. Maar waarom? “Ik denk dat het wel een wedstrijd is die binnen mijn mogelijkheden moet liggen”, citeert Sporza.

Kopecky stond nog niet eerder aan de start van La Doyenne, maar daar komt dit jaar dus verandering in. De 28-jarige Belgische vaandeldraagster maakte tijdens haar eerste profjaren nog vooral furore als sterke sprintster en renster voor de kasseiklassiekers, maar kende de voorbije jaren ook een stormachtige ontwikkeling als klimster, met de tweede plaats in de Tour de France Femmes van 2023 als uitschieter.

Dit opent deuren, onder meer die naar Luik-Bastenaken-Luik. “Ik denk dat het wel een wedstrijd is die binnen mijn mogelijkheden moet liggen. Vorig jaar was ook mijn eerste keer in de Amstel Gold Race en dat is goed meegevallen. Het zijn wedstrijden die vroeger te zwaar waren voor mij en nu binnen mijn mogelijkheden beginnen te liggen. Twee jaar geleden merkte ik in Strade Bianche dat de zwaardere wedstrijden me beter begonnen te liggen.”

“Ook de Tour van vorig jaar heeft meegespeeld in het vertrouwen in mijn klimcapaciteiten. Ik zeg niet dat ik Luik meteen zal winnen, maar het is wel een wedstrijd waar ik een rol van betekenis kan spelen.”

Verwachtingspatroon

Nu Kopecky in het bezit is van de regenboogtrui, zal er nóg meer naar haar worden gekeken. “De verwachtingen zijn groot”, beseft de 28-jarige renster. “Maar ik wil ook zelf zo veel mogelijk schitteren in de regenboogtrui. Ik denk dat het belangrijk is om niet te panikeren als het in het openingsweekend iets minder zou lopen. Ik moet rustig blijven en vertrouwen op het werk dat ik deze winter al geleverd heb.”