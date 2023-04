Kopecky soleert naar zege in Vlaanderens Mooiste: “Dit had ik niet verwacht”

Lotte Kopecky won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen in een sprint, maar vandaag soleerde ze op grootse wijze naar de zege in Vlaanderens Mooiste. De Belgische van SD Worx bleek een klasse apart in de finale en reed op de Oude Kwaremont weg van haar laatste belager.

Dat ze solo naar de zege kon rijden, dat was voor de start niet echt het plan. “Dit is echt speciaal. Ik had het niet verwacht. Het was wel heel erg lastig. Op de Koppenberg lag het er erg glad bij en moest ik even voet aan de grond zetten. De vraag was daarna of we wel moesten doorrijden, of beter konden wachten.”

“Marlen Reusser (ploeggenote van Kopecky, red.) gaf echter aan dat ze zich niet zo goed meer voelde. Ze besloot gewoon tempo te maken en op de Kruisberg bleef ik alleen over met Silvia Persico. Als je met Persico naar de streep gaat, ben je nooit zeker. Ik wilde nog wel van haar af.”

Lees ook: Solerende Lotte Kopecky is opnieuw de sterkste in Ronde van Vlaanderen

1-2 voor SD Worx

Dat gebeurde op de Oude Kwaremont, waar Kopecky op imponerende wijze wegreed van Persico. “Daarna was het nog wel enorm lastig. Het laatste stuk was met tegenwind en ik kon niet de vermogens trappen die ik voor ogen had. Ik was ook lang niet zeker van de zege. Ik had geen idee van de voorsprong en je hebt wel behoefde aan zekerheid. Dat we vandaag weer 1 en 2 worden met SD Worx is echt perfect. Het is een geslaagde dag.”