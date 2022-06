Kopecky na vierde opeenvolgende tijdrittitel: “Gewerkt aan tijdritpositie”

Video

Lotte Kopecky heeft voor de vierde opeenvolgende keer het Belgisch kampioenschap tijdrijden gewonnen. De renster van SD Worx bleek in Gavere een maatje te groot voor de concurrentie. Nummers twee en drie – Shari Bossuyt en Britt Knaven – moesten meer dan een minuut toegeven.

Na afloop van haar gewonnen race verscheen Kopecky voor de camera van WielerFlits. “Ik wilde vandaag met meer dan 14 seconden winnen”, doelt ze op de titelstrijd van vorig jaar. “Toen moest ik na de eerste ronde een seconde goedmaken en in de tweede ronde nog alle zeilen bijzetten. Nu was het omgekeerd. Ik had nu een redelijk geruststellende voorsprong na de eerste ronde. Dit gaf me het vertrouwen om mijn tempo dat ik had aan te houden.”

Het verschil aan de streep met de nummers twee en drie bleek zeer groot. Dit komt door een combinatie van factoren, aldus Kopecky. “Zowel conditioneel als op het gebied van materiaal is het nu een stuk beter. Ik heb ook gewerkt aan mijn tijdritpositie. Als ik mijn positie vergelijk met vorig jaar, dat is echt een wereld van verschil.”

BK op de weg

Kopecky hoopt zondag een tweede tricolore trui te bemachtigen, als in Middelkerke de wegrit op het programma staat. “Het is wel mijn doel om mijn titel te verlengen, al zal het geen gemakkelijke opdracht worden. Veel dames gaan het me moeilijk maken. De koers moet nog altijd worden verreden. Ik maak kans in een massasprint, maar het zou natuurlijk het leukste zijn om met een groepje vooruit te blijven. Dat zorgt ook voor minder druk.”

De topfavoriete zal het zondag wel in haar eentje moeten opknappen, aangezien ze de enige SD Worx-renster aan de start is.