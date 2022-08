Koos Moerenhout zag Oranjeploeg 100% voor EK-titel gaan: “Ze hebben het voor elkaar over”

Bondscoach Koos Moerenhout zag zondag zijn Oranjeploeg Fabio Jakobsen naar de titel helpen tijdens de EK-wegrit in München. De 48-jarige ex-beroepsrenner zag zijn renners in aanloop naar de wedstrijd zich committeren aan dat ene doel.

Moerenhout had een mooie wedstrijd gezien, vertelde hij na afloop van de EK-wegrit in gesprek met de NOS. “Een fantastisch resultaat, waar je aan de voorkant naartoe plant en hoopt, maar er kunnen zoveel dingen gebeuren in de wedstrijd. Maar je ziet ook hoe snel Fabio kan zijn.”

De bondscoach moest in de dagen naar het EK zorgen dat van de acht renners uit evenzoveel commerciële teams een eenheid werd gevormd. “Dat is een van de belangrijkste dingen in de dagen voorafgaand aan het EK. Je hebt de jongens maar een zeer beperkte tijd bij elkaar. Fabio gaf het zelf ook al aan, zijn eigen ploeg is daar heel goed in maar ook voor hun is het moeilijk om altijd een perfecte lead-out te doen, en wanneer is die perfect? En wat mag je dan verwachten van jongens die voor het eerst dit met elkaar doen? Dat ieder op zijn gebied ervoor zou gaan, was aan de voorkant wel duidelijk. De ploeg leefde hier echt naartoe en was 100% gedreven.”

Danny van Poppel van BORA-hansgrohe gaf in aanloop naar het EK zelfs aan dat hij Jakobsen graag naar de EK-titel wilde loodsen. “Danny is zichzelf heel snel aan het ontwikkelen als een sterke en misschien wel ideale lead-out”, stelt Moerenhout vast. “Dan is dit voor hem ook een mooi podium en met een renner als Fabio in je wiel, is het wel fijn werken denk ik.”

Volgens de bondscoach gedroeg de kopman van de Oranjeploeg zich als een echte aanvoerder. “Fabio laat zich gelden als een echte leider, dat bleek ook wel in de dagen hiernaartoe. Niet op een vervelende of dwingende manier, maar hij weet wat hij wil en waar hij naartoe wil, en betrekt daar de groep ook bij op een manier waarop iedereen het best tot zijn recht komt. Dat is vandaag heel goed gelukt. Hij wilde hier echt voor gaan. Dat is één gegeven, maar daarmee heb je nog niet gewonnen. Maar met Fabio aan de start in een te verwachten sprintkoers, dan weet je dat je mee kan doen om de overwinning. Als de jongens daaromheen zich ook aan dat doel verbinden, dan kan zoiets als vandaag gebeuren.”

Met renners die zich committeren aan het winnen van de titel met Jakobsen, kon ook Moerenhout als bondscoach met vertrouwen de EK-wegrit volgen. “Uiteindelijk moeten de jongens het met elkaar doen en aan de voorkant moet duidelijk zijn wie wat waar wanneer moet doen. Als je merkt dat de jongens dat voor elkaar over hebben, dan is het vervolgens in de koers aan die mannen en daar zijn ze oud en wijs genoeg voor.”