maandag 25 september 2023 om 08:35

Koos Moerenhout tevreden over EK: “Jongens mogen trots zijn op de koers die ze hebben gereden”

Video Koos Moerenhout is een tevreden bondscoach na het EK wielrennen in Drenthe. Moerenhout zag een collectief sterke prestatie van Nederland, waarna Olav Kooij brons kon pakken op de VAM-berg. “Als land waren we op de afspraak”, vertelde Moerenhout voor de camera van WielerFlits.

“Als je ziet dat we een medaille pakken en als land op de afspraak zijn op het moment dat de koers openbreekt, mag ik blij zijn. Ook het werk voor de finale was dik in orde. We mogen tevreden zijn.” Nederland moest het in de finale zonder Bauke Mollema doen, die moest opgeven na een valpartij. “Dat is doodzonde. Hij was in vorm en kon in de finale geraken, maar ik denk niet dat zijn val een invloed had op het koersverloop.”

In de laatste kilometers probeerde Mike Teunissen in de achtervolgende groep het gat dicht te rijden naar Christophe Laporte. De groep kwam bijzonder dicht, maar Laporte had nog iets over. Dat zag ook Moerenhout. “Op de kasseien leken ze het gat dicht te rijden. Uiteindelijk deden ze dat ook, maar zowel Wout van Aert als Olav Kooij hadden de power niet meer om erover te komen. Laporte had ook nog iets over.”

“Wat ik straks zal zeggen in de nabespreking? Dat ze trots mogen zijn op de koers die ze gereden hebben. En dat ik dat ook ben. Je trekt voor zo’n kampioenschap een aantal renners bij elkaar die normaal elkaars tegenstanders zijn. Als je dan ziet dat ze samen voor een doel gaan, is dat heel mooi”, besloot Moerenhout.