zondag 24 september 2023 om 18:37

Olav Kooij met Laporte en Van Aert op het EK-podium: “Toont de sterkte van Jumbo-Visma in de breedte”

Aan de voet van de laatste keer VAM-berg maakte Olav Kooij nog kans op de Europese titel, maar uiteindelijk moest de Nederlander genoegen nemen met brons. Wout van Aert werd tweede, Christophe Laporte ging er met het goud vandoor. “Ik had zelf het idee dat we de laatste honderd meter nog die laatste push zouden doen, maar Christophe ving ons supersterk op”, zei Kooij na afloop tegen WielerFlits.

Op de voorlaatste beklimming leek Kooij op hangen en wurgen mee te kunnen toen Arnaud De Lie alle registers opentrok. “Voor ons daarachter kostte dat wel veel kracht om die op een na laatste klim vol op te rijden. Dat merk je dan ook wel op de laatste klim als je omhoog aan het sprinten bent. Je benen zijn dan toch wel volgelopen.”

Eerder in de finale sprong Kooij nog mee met Laporte. “Je voelde aan dat het moment in de koers was waarop er misschien een forcing gevoerd kon worden. Ik kon mooi meespringen met Laporte, waardoor we de schifting voor waren. Een ronde later doet hij hetzelfde en nu bleef hij er alleen voor. Superknap.”



Drie Jumbo’s op het podium

Met Kooij, Laporte en Van Aert stonden er drie Jumbo-Visma-renners op het podium, net als na de voorbije Vuelta a España. “In het rondewerk hebben ze het ons voorgedaan, dus we dachten: laten we dat voorbeeld maar volgen”, lachte de Nederlander. “Alleen rijden we hier allemaal voor ons land, met eigen belangen. Maar uiteindelijk toont dit wel weer de sterkte van Jumbo-Visma in de breedte.”

Uiteindelijk kan Kooij – na een goede koers voor Nederland – leven met brons. “We zitten met twee man mee in de beslissende groep, wat gewoon goed is. We hebben geen grote fouten gemaakt. Natuurlijk wil je het liefst winnen, maar als je terugkijkt en geen grote fouten ziet, moet je er ook tevreden mee zijn.”