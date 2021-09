Koos Moerenhout: “Het feit dat Van der Poel het WK rijdt, dat gaat hij niet voor niets doen”

Het nieuws dat Mathieu van der Poel definitief aan de start verschijnt van de WK-wegkoers, was het bericht waar ook bondscoach Koos Moerenhout op zat te wachten. “Mooi dat hij meedoet, met name voor ons en voor Nederland, maar ook voor het evenement is het mooi dat hij erbij is”, vertelde de 47-jarige oud-renner in een interview met In het Wiel van het AD.

Moerenhout vertelt dat hij regelmatig contact houdt met Van der Poel. “Maar ik ben niet degene die hem elke dag op de huid zit met de vraag hoe het vandaag met hem gaat. We zijn open in de communicatie daarin. Dit nieuws zat er wel aan te komen voor iedereen die het de laatste weken heeft gevolgd, maar ik ben blij dat het hoge woord er nu uit is. Het is koffiedik kijken hoe het gaat. Zijn voorbereiding is zeker niet perfect gezien de problematiek met zijn rug – wat hem dus ook minder favoriet maakt. Maar het feit dat hij rijdt, dat gaat hij niet voor niets doen.”

Dat de winnaar van Strade Bianche en een Touretappe meerijdt in de WK-wegkoers, maakt de bondscoach blij. “Het is een bijzondere renner. Dit geeft ons veel meer kansen het komende WK. Met hem als leider, maar het zal ook de ploeg een boost geven. We hebben in de breedte meerdere kaarten om te spelen.”

Of Van der Poel het WK ook kan winnen, werd hem gevraagd. “Het geldt uiteindelijk voor iedereen maar ook Mathieu kan winnen als hij meedoet. Dat is met alle bespiegelingen voorafgaand aan het WK. Maar zo simpel is het nooit. De absolute favorietenrol heeft hij op dit moment zeker niet, maar aan de andere kant is het ook zo dat iedereen met hem rekening zal houden. Of hij ook zou starten als hij niet het gevoel zou hebben dat hij niet zou kunnen meedoen om de medailles? Dat denk ik niet.”