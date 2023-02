Kool sluit UAE Tour Women in stijl af: “Het team deed het zo goed”

Charlotte Kool eindigde de UAE Tour Women zondag zoals ze die donderdag begonnen was: met ritwinst. In de 119 kilometer lange slotrit was ze de snelste in de massasprint, nadat ze haar inspanning perfect timede. “Zo hadden we het niet precies uitgedokterd”, zei ze echter in het flashinterview na afloop.

“Het was heel hectisch”, legde Kool uit. “Ik verloor mijn lead-out, Pfeiffer (Georgi, red.), een beetje. Ik dacht dat ze aanging, maar eigenlijk creëerde ze een gat. Ik zei haar echter dat ze moest wachten, want ik wilde niet dat ze Lorena (Wiebes, red.) zou lanceren. Toen moest ik gewoon geduldig zijn en wachten op een gat. Toen dat er kwam, ging ik gewoon vol aan.”

Kool heeft genoten van de UAE Women Tour, vertelt ze. “Het team deed het zo goed. We zijn echt een team, we doen dit echt samen. Gisteren (zaterdag, red.) hebben we met Esmée (Peperkamp, red.) laten zien dat we veel mooie dingen kunnen laten zien. Om zo af te sluiten, is een droom.”