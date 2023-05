Kool wint enerverende openingsrit RideLondon Classique, Van der Duin vierde

Charlotte Kool heeft de openingsrit van de RideLondon Classique gewonnen. In de finale bleef een klein groepje over, waarvan de Nederlandse van Team DSM de sprint afgetekend won. Clara Copponi werd tweede, Elizabeth Deignan werd derde. Maike van der Duin eindigde op de vierde plek. Kool is dankzij haar zege ook de eerste leider van de driedaagse rittenkoers.

De eerste etappe van de RideLondon Classique ging van Saffron Walden naar Colchester over een afstand van 149.7 kilometer. De route was glooiend en bevatte enkele gecategoriseerde hellingen, zoals Sandy Hill (0,7 km aan 5,6%), maar de finale was relatief vlak. De laatste vijfhonderd meter liepen wel weer vervelend omhoog.

Vroeg in de rit reden twee rensters weg uit het peloton: Hanna Johansson (Torelli) en Francesca Morgans-Slader (AWOL O’Shea). Het duo vergaarde een maximale voorsprong van bijna drie minuten op het peloton, waar het nog een tijdje onrustig was gebleven. Zo had de Nederlandse Scarlett Souren de oversteek proberen te maken. De Nederlandse van Parkhotel Valkenburg belandde echter in de chasse patate. Later slaagde Danielle Shrosbree (DAS-Handsling) er wel in om de sprong te maken.

Een kleine vijftig kilometer voor het einde zat het avontuur van het drietal er alweer op. Het leidde tot onrust in het peloton en een demarrage van Elizabeth Deignan (Trek – Segafredo). De Britse reed enkele kilometers voor de meute uit, maar door het hoge tempo achter haar was het een kansloze missie om vooruit te blijven. Het bleef nadien wel onrustig, waardoor een elitegroepje zich losrukte.

Kool wint afgetekend

Bij de (uiteindelijk) vijftien rensters opnieuw Deignan, maar ook bijvoorbeeld Charlotte Kool (Team DSM), Maike van der Duin en Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing). Die laatste twee waren samen met Thalita de Jong op zo’n tien kilometer van het einde aangesloten. Daarna waren er nog wel wat schermutselingen, maar uiteindelijk zou een sprint de beslissing brengen.

In die sprint stond er geen maat op Kool, die Clara Copponi en Deignan naar de plaatsen twee en drie verwees. Met Van der Duin (vierde), Teuntje Beekhuis (zesde)en De Jong (negende) eindigden er nog drie Nederlanders in de top-tien.