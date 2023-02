Kool geklopt door Wiebes: “Maakte een foutje voor de laatste bocht”

Charlotte Kool slaagde er vanmiddag niet in haar tweede ritzege boeken in de UAE Tour. Kool moest het afleggen tegen Lorena Wiebes. “Ik maakte vlak voor de laatste bocht een foutje.”

“Daardoor werd ik uit het wiel van Pfeiffer gedrukt en reed ik in de wind. Dat heeft me wel wat energie gekost voor de sprint. Het is jammer dat ik het niet heb kunnen afmaken, maar morgen is er opnieuw een kans.”

“De ploeg kan ik niets verwijten”, eindigt ze in een persbericht van haar ploeg. “Het was een hectische dag, maar als ploeg waren we echt super sterk. De lead-out was zelfs perfect.”