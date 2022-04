Kooij zesde in Sarthe: “Wat gisteren perfect ging, lukte nu iets minder goed”

Olav Kooij was woensdag nog de snelste in het Circuit de la Sarthe, maar kwam vandaag niet verder dan de zesde plaats. Na afloop keek ploegleider Addy Engels terug op de finale. “Wat gisteren perfect lukte qua lead-out van Mick van Dijke en Rick Pluimers, lukte vandaag iets minder goed”, vertelde Engels na afloop.

Volgens Engels zat Kooij net iets te ver gepositioneerd om voor de zege te sprinten. “Er stond een harde wind. Daardoor was het een nerveuze dag. Er is niks gebeurd, maar het is wel zo’n etappe dat iedereen dan klaar zit voor als er iets gebeurt. We hebben samen met enkele andere ploegen de koers onder controle gehouden. Wat gisteren perfect lukte qua lead-out van Mick en Rick, lukte vandaag iets minder goed. Daardoor zat Olav niet genoeg van voren om mee te sprinten voor de zege.”

Volgens Engels wordt het morgen weer een nerveuze dag, als de slotetappe op het programma staat. “Ze voorspellen heel slecht weer. Dan kan het zoals vandaag zijn dat iedereen nerveus is en dat er niks gebeurt, of het kan een veldslag worden dat het uit elkaar slaat en er overal renners rijden. Het zal afhankelijk zijn van hoe het peloton wil koersen en hoe de wind precies staat.”