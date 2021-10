Kooij snelt ondanks val naar derde plaats: “Ik kon op adrenaline nog meesprinten”

Met minder dan twintig kilometer te gaan maakte Olav Kooij letterlijk kennis met het Italiaanse asfalt, maar de jonge sprinter van Jumbo-Visma wist al vrij snel weer aan te sluiten in het peloton en spurtte zelfs nog naar een derde plaats in Gran Piemonte.

Na afloop keek Kooij terug op zijn wedstrijd. “Ik weet niet precies wat er gebeurde. Mijn voorwiel slipte weg en ik lag op de grond. Dat was geen lekker moment, zeker niet zo dicht op de finale. Gelukkig was het niet al te erg en kon ik met hulp van mijn ploegmaats weer aansluiten. Ik kon vervolgens op adrenaline nog meesprinten.”

De 19-jarige Nederlander werd zelfs nog derde in de sprint, achter winnaar Matthew Walls en Giacomo Nizzolo. “Het is mooi dat ik nog kon sprinten, maar ik was liever niet gevallen. Ik had liever gewonnen, maar derde is niet slecht. Dit hoort nu eenmaal bij de wielersport. Het is zaak om het te accepteren en de knop om te zetten.”

Kooij won eerder deze maand nog twee etappes in de CRO Race en wist vandaag op een nog hoger niveau ook mee te strijden voor de overwinning. “Ik heb geen idee wat de toekomst zal brengen. Ik ga mijn best doen en hopelijk kan ik de komende jaren blijven groeien”, besluit Kooij.