Kooij looft ploegwerk na zege in Heistse Pijl: “Echt supermooi om te zien”

Olav Kooij snelde zaterdag naar zijn vierde zege van het seizoen. De jonge Nederlandse sprinter kwam als eerste over de streep in de Heistse Pijl, na een indrukwekkend optreden van zijn ploeg Jumbo-Visma. “Het is supermooi om het ploegwerk af te ronden”, vertelde de winnaar na de finish in het flashinterview.

Kooij won de Heistse Pijl na een ’teamdemonstratie’ van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg nam al vroeg de koers in handen en wist zijn beoogde afmaker in de laatste kilometers perfect te ondersteunen en af te zetten voor de sprint. “We namen als ploeg meteen onze verantwoordelijkheid en we hebben de koers mee gecontroleerd”, blikt Kooij in gesprek met Sporza terug op de race.

“De jongens waren zo ontzettend sterk dat we het ook konden volhouden. Dat is supermooi om te zien en het is supermooi om het ploegwerk dan zo af te ronden.” Kooij bleek in de sprint uiteindelijk sneller dan de Belgen Jordi Meeus en Robbe Ghys, na een zeer nerveuze en chaotische finale, met nog een valpartij op goed drie kilometer van de finish. “Op dit parcours is de aanloop naar de klim toe altijd supernerveus. Het is cruciaal om je goed te positioneren voor de klim.”

Over sportieve toekomst

Voor Kooij is het zijn vierde overwinning van 2023, na eerdere successen in Parijs-Nice en de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlander wint nu nog zijn koersen in het tenue van Jumbo-Visma, maar Kooij zal de ploeg na dit seizoen (waarschijnlijk) verlaten. Hoe ziet zijn sportieve toekomst er nu precies uit? “Ik ben inderdaad einde contract en dat zijn allemaal dingen die ook gaande zijn”, laat de rappe man niet te veel in zijn kaarten kijken.

“Op een gegeven moment zal het wel allemaal bekend worden, ook voor mezelf. Ik moet me nu vooral focussen op de koers. Ik ben blij dat ik weer een overwinning kan bijschrijven op mijn palmares.”