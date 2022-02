Kooij achtste in openingsrit UAE Tour: “Helaas kwam Olav niet aan sprinten toe”

Olav Kooij kon in de eerste sprintetappe van de UAE Tour niet echt meedoen om de overwinning. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma kwam in Madinat Zayed als achtste over de streep. “Het was chaotisch en dan is het lastig timen”, blikt ploegleider Frans Maassen terug op de laatste kilometers.

Kooij kreeg te weinig ruimte om zijn ding te doen, vertelde Maassen na afloop op de website van zijn werkgever Jumbo-Visma. Kooij finishte zo als achtste bij zijn seizoensdebuut. “Het was een lastige sprint voor iedereen. Het was chaotisch en dan is het lastig timen. Helaas kwam Olav niet aan sprinten toe, omdat hij ingesloten raakte”, klinkt het.

Onderweg werd er nog even gevreesd voor waaiers. “Vooraf was er een kleine dreiging dat het op de kant kon gaan, maar gedurende de rit bleek dat mee te vallen. Daardoor werd het aftellen naar de finish toe”, aldus Maassen. “Het ging er ons vandaag om dat de klassementsmannen geen tijd zouden verliezen en dat Olav een sprint kon rijden.”

“Dat laatste is dus niet helemaal gelukt, maar dat gaan we in de komende dagen beter proberen te doen. Morgen wacht de volgende kans.” Maandag krijgen de renners opnieuw een vlakke etappe voorgeschoteld in de UAE Tour, over een afstand van ruim 170 kilometer van Hudayriyat Island naar Abu Dhabi Breakwater.