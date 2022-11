Konwa verslaat Van de Putte in veldrit Slowakije, drie Nederlanders in de top-tien

Victor Van de Putte heeft in Slowakije net naast de zege gegrepen in de Grand Prix X-Bionic Samorin 1. De 20-jarige Belg moest in de C2-cross de Pool Marek Konwa voorlaten. In de top-tien waren vier Belgen en drie Nederlanders terug te vinden.

Van de Putte en Konwa vochten in Samorin een beklijvend duel uit, dat de Pool nipt in zijn voordeel besliste. Hij won met één seconden van de renner van Deschacht-Hens Maes. De Italiaan Federico Ceolin vervolledigde het podium.

Op de vierde plaats vonden we de eerste Nederlander terug, Pete Uptegrove. Hij eindigde net voor Seppe Rombouts, die op zijn beurt Klaas Groenen één tel voorging. Jelle Vermoote eindigde een stuk verder, een minuut en zestien seconden achter Konwa, op de zevende plaats. Ook Gosse van der Meer (negende) en Mauro Delmé (tiende) eindigden nog in de top-tien voor de Lage Landen.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Pavla Havliková. De Tsjechische verwees Alessia Bulleri en Nikola Bajgerova naar de plaatsen twee en drie. Loes Sels, van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini CT, werd achtste.

Toi Toi Cup Slany

Er werd donderdag niet alleen in Slowakije, maar ook in Tsjechië gecrost. In de veldrit in Slany (C2), onderdeel van de Toi Toi Cup, was de Tsjech Matyás Fiala de sterkste bij de elite-mannen. Hij versloeg zijn landgenoten Simon Vanicek en Jakub Riman. Bij de vrouwen behaalde thuisrijder Kristyna Zemanová de zege voor de Duitse Judith Krahl en de Tsjechische Barbora Jerabkova.