Konrad na ritzege: “Ik wilde degene zijn die vroeg in de aanval ging”

Patrick Konrad zat in de zestiende etappe van de Tour de France voor de vierde keer mee in de vlucht van de dag. Na drie mislukte pogingen om de rit te winnen, lukte het de Oostenrijkse kampioen wel in Saint-Gaudens. “Ik ben erin blijven geloven en ben super blij. Ik denk dat ik nu pas echt ervan kan genieten”, vertelde hij na de finish.

“Ik zat al drie keer eerder in de ontsnapping en ik wachtte elke keer tot de finale, maar dat was niet de beste keuze. Dat zag je toen Mohoric en Mollema wonnen. Zij vielen heel vroeg aan”, legt de coureur van BORA-hansgrohe uit. “Daarom wilde ik nu diegene zijn die vroeg in de aanval ging. Ik probeerde het en ik ben blij dat het gelukt is.”

Trots

“Het is mijn eerste overwinning in de WorldTour en dan meteen in de grootste wedstrijd ter wereld. Ik ben echt sprakeloos”, zegt Konrad. “Deze zege is voor mijn familie, mijn vrienden en de mensen die altijd in mij geloofd hebben. Ook voor BORA-hansgrohe, dat mij altijd het vertrouwen heeft gegeven. En deze zege komt op het goede moment, want in mijn kampioenstrui een rit winnen maakt mij heel trots.”

De laatste 500 meter richting de finish liepen nog vies omhoog, maar toch wist Konrad de achtervolgende groep van zich af te houden. “Toen ik de vod van de laatste kilometer passeerde zag ik dat stuk omhoog. Ik wist dat het nog even pijn ging doen”, lacht hij. “Maar ik had nog genoeg tijd om te vieren.”