Koninginnenrit Ronde van Valencia finisht op onverharde klim

De Ronde van Valencia kent dit jaar een koninginnenrit met een bergop aankomst over onverharde stroken. Op de Alto Antenas del Maigmó zal het klassement van de rittenkoers in een plooi vallen, maakte de organisatie donderdag bekend.

Het laatste deel van de Antenas del Maigmó-klim, die een gemiddeld stijgingspercentage van 10% aantikt, is onverhard. In totaal gaat het om een stuk van drie kilometer over grindwegen naar de top van de klim. “We waren al een aantal jaar op zoek naar een klim met een finish op onverharde wegen”, zegt parcoursbouwer Paco Benitez. “En we hebben er eindelijk een gevonden. Het wordt spectaculair.”

De eerste etappe kent ook al de nodige hoogtemeters, met vlak voor de finale nog de Torralba del Pinar-klim van tweede categorie. Op de tweede dag gaat het constant op en af, maar deze rit lijkt geschikt voor de sterkere sprinters. Vervolgens wacht de koninginnenrit op dag drie, gevolgd door twee sprintkansen in Torrevieja en Valencia,

Eerder maakte de organisatie al bekend welke 23 ploegen begin februari meedoen aan de Ronde van Valencia. Onder meer Remco Evenepoel, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, David De la Cruz en Alejandro Valverde hebben hun deelname al toegezegd.

Ronde van Valencia 2022 (2-6 februari)

Etappeschema

Etappe 1: Les Alqueries – Torralba del Pinar (166,7 km)

Etappe 2: Bétera – Torrent (172,1 km)

Etappe 3: Alicante – Antenas del Maigmó (155,1 km)

Etappe 4: Orihuela – Torrevieja (193,1 km)

Etappe 5: Paterna – Valencia (92,0 km)

Profiel etappe 1 Profiel etappe 3