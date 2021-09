Koning van België volgt WK Mixed Relay in volgwagen

Koning Filip is vandaag eregast tijdens het WK wielrennen in Vlaanderen. De koning van België volgt vanuit een volgwagen de Belgische ploeg tijdens de gemengde ploegentijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge.

De organisatie van het wereldkampioenschap heeft laten weten dat het een bewuste keuze is dat de koning bij het WK Mixed Relay is. Op die manier wil hij het belang van de gelijkheid tussen man en vrouw onderstrepen. De Mixed Relay is een relatief nieuw onderdeel, waarbij mannen en vrouwen in een ploegentijdrit elkaar aflossen.

Koning Filip zal aan het eind van de middag ook bij de podiumceremonie aanwezig zijn van het WK Mixed Relay in Brugge. Onder meer oud-wielrenner Eddy Merckx, UCI-president David Lappartient en Belgian Cycling-voorzitter Tom Van Damme waren in het gezelschap van de koning.

#Flanders2021 – His majesty, the King, is at worlds.

Then there is a guy from Belgium royal family on his right.#LFRLive pic.twitter.com/ginlHlpsYp

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 22, 2021