zaterdag 13 januari 2024 om 17:33

‘Koning der Kermiskoersen’ Richard Bukacki (77) overleden

Oud-wielrenner Richard Bukacki is vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. De sprinter won begin jaren zeventig tal van kermiskoersen en werd in die periode dan ook wel ‘Koning der Kermiskoersen’ genoemd. Hij was al enige tijd ziek.

Bukacki, die geboren werd in het Noord-Brabantse Axel, was van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig actief in het profpeloton. Hij was vooral succesvol in criterium en kermiskoersen, maar deed ook mee aan grotere wedstrijden. Zo betwistte hij in 1969 de Vuelta a España, waar hij naar een tweede, derde en vierde plaats sprintte. In 1970 won hij samen met zijn teamgenoten van Cabello de openingsploegentijdrit van Parijs-Nice.

Op het palmares van Bukacki staan ook wedstrijden als de Grote Prijs Raf Jonckheere, de Memorial Fred De Bruyne en Gullegem Koerse, die hij tweemaal wist te winnen. De in België woonachtige coureur beëindigde zijn carrière in 1982.