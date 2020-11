Koerst Circus-Wanty Gobert in 2021 op Amerikaanse licentie?

Circus-Wanty Gobert komt volgend jaar uit op WorldTour-niveau, maar de vraag is of de ploeg dat zal doen op een Belgische licentie. Volgens Het Nieuwsblad is de kans groot dat Circus-Wanty Gobert het nieuwe seizoen zal afwerken op een Amerikaanse selectie.

Eind september werd bekend dat het Belgische ProTeam van teammanager Jean-François Bourlart de aandelen van Jim Ochowicz en diens Continuum Sport LCC heeft overgekocht. Daardoor is de ploeg van onder andere Danny van Poppel, Maurits Lammertink en Quinten Hermans voor de komende drie jaar verzekerd van deelname aan alle grote wielerwedstrijden.

De besloten vennootschap Continuum Sport was eigenaar van de ploeg CCC en verwierf eind 2019 een WorldTour-licentie onder Amerikaanse vlag voor de periode 2020-2022. Om toe te kunnen treden tot de WorldTour moest de holding achter Circus-Wanty Gobert, Want You, de volledige BVBA Continuum Sport overkopen en daarmee ook de Amerikaanse achtergrond vrijwaren.

Ploegmanager Bourlart heeft bij de UCI inmiddels wel een aanvraag ingediend om de Amerikaanse licentie om te vormen naar een Belgische, al moet de internationale wielerunie in principe vasthouden aan de uitgedeelde licenties voor de periode tot en met 2022.

De regels omtrent het omvormen van een licentie

Transfer of licence

2.15.043 – The holder may transfer its licence to a third party accepted by the licence commission. To this end the third party must follow the licence application procedure, including the payment of the application fee.

2.15.044 – The holder may only transfer his licence after two years.