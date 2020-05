Koersdirecteur Mauro Vegni gaat voor Giro d’Italia met publiek donderdag 28 mei 2020 om 14:41

Mauro Vegni is als koersdirecteur van de Giro d’Italia druk bezig met de voorbereidingen voor de aankomende editie van de Italiaanse ronde. De grote vraag is of er publiek aanwezig kan zijn rondom de wedstrijd. “We hebben bewust slechts één scenario klaarliggen en dat is een Giro mét publiek”, zo vertelt Vegni in gesprek met Tuttobiciweb.

De organisatie van de Tour de France is volgens Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, bezig om scenario’s uit te schrijven waarbij er minder publiek aanwezig kan zijn rondom de wedstrijd. De kans is groot dat bij andere Franse voorbereidingswedstrijden zal worden geëxperimenteerd met een beperkte toegang van toeschouwers.

Vegni denkt ook na over een afgeslankte Ronde van Italië, maar hoopt net als collega Christian Prudhomme op de aanwezigheid van toeschouwers. “Het is echter aan andere instanties om met regels en protocollen te komen”, doelt de Italiaan op de UCI en lokale autoriteiten. “We zullen ons vervolgens aan deze regels moeten houden.”

Veiligheid

Vegni beseft het gevaar van een massale toestroom van wielerfans en wil een nieuwe verspreiding van het coronavirus dan ook voorkomen. De koersdirecteur zal volgens La Gazzetta dello Sport binnenkort een gesprek hebben met de Italiaanse minister van Sport over de komende Giro d’Italia (3-25 oktober).

Vegni zal binnenkort ook de nieuwe route bekendmaken voor de 103e editie van ‘La Corsa Rosa.’ De renners zullen vertrekken vanuit Italië na het afhaken van het Hongaarse Boedapest als vertrekplaats. “We moeten nog een keuze maken tussen Sicilië en Calabrië. Verder zal er niet veel aan het parcours veranderen.”