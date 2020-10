Koersdirecteur hoopvol ondanks noodtoestand: “Vooralsnog gaat de Vuelta door”

Koersdirecteur Javier Guillén denkt niet dat de Vuelta a España wordt getroffen door de Staat van Alarm, een soort noodtoestand die zondag werd afgekondigd door de Spaanse premier Sánchez.

Guillén ziet geen gevolgen met betrekking tot de etappes of de plannen van de organisatie”, liet hij weten aan de NOS. “Het klopt dat de Staat van Alarm is uitgeroepen. Dus nu bekijken we wat we moeten weten over deze situatie. Maar wat de overheid heeft afgesproken met de regio’s en de gemeentes, moeten we nog zien. Er schijnt een avondklok te komen tussen tien uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends. Als dat de situatie wordt, heeft de Vuelta er geen last van.”

Dat iedereen voor de klok van tien wel terug kan zijn in de hotels, daar is de koersdirecteur van overtuigd. “En als je pas later naar je hotel terug kunt, dan weet ik zeker dat je gewoon naar je hotel mag. Vooralsnog gaat de Vuelta door. Ik heb geen bericht gekregen dat dat anders is, dus die gaat door.” Maandag geniet de karavaan van de Vuelta a España in het Baskische Vitoria van zijn eerste rustdag.