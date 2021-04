Koersdirecteur Amstel Gold Race Leo van Vliet in Valkenburg vereeuwigd

Leo van Vliet is vanochtend geëerd voor zijn jubileum dat hij zondag bij zijn 25ste editie als koersdirecteur van de Amstel Gold Race viert. In 1996 nam Van Vliet deze rol over van zijn oud-ploegleider bij de Amstel-amateurformatie Herman Krott. Vorig jaar kon het zilveren jubileum van de Westlander niet gevierd worden omdat de wedstrijd tot twee keer toe door de Limburgse autoriteiten geannuleerd werd vanwege de Corona-beperkingen. Op een aangepast parcours op een circuit van 16,9 kilometer vindt Nederlands enige klassieker zondag wel plaats.

Het is reden voor de gemeente Valkenburg om Van Vliet in het zonnetje te zetten. In de gemeentegrotten onder de Cauberg kreeg Van Vliet een plekje in de Wall of Fame. In de wielersectie in de grotten werd een schilderwerk gemaakt, waarop de oud-coureur van de T.I. Raleigh formatie wordt bedankt voor zijn inzet voor de Amstel Gold Race en de wielergemeente Valkenburg.

“Het is voor de vierde keer dat mijn naam hier in de grot terecht komt. In 1979 mocht ik mijn handtekening zetten als deelnemer van de profploeg tijdens het door Jan Raas gewonnen WK op de Cauberg. In 2012 was ik bondscoach van de Nederlandse selectie die het WK in Limburg reed. En enkele jaren geleden ondertekende ik als koersdirecteur van de Amstel Gold Race al een plaquette ter ere van Philippe Gilbert die de Nederlandse klassieker reeds viermaal had gewonnen en op de Cauberg in 2012 de regenboogtrui verovert.”

“Dat er nu een wandtekening helemaal ter ere van mij is gemaakt, raakt me emotioneel. Als klein kind kwamen we al naar de Cauberg in Valkenburg. Deze plaats neemt een speciale plek in mijn leven in”, zei Van Vliet geëmotioneerd.

Eerder was er bovenop de Cauberg in het Kasteeldomein Landal reeds een plein naar Leo van Vliet genoemd. De inmiddels 65-jarige koersdirecteur mocht daar zelf het naambordje van het plein onthullen. Op het park hebben ook Marianne Vos, Anna van der Breggen, Philippe Gilbert, Peter Sagan en o.a. Adrie van der Poel hun eigen straat.