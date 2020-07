Koen de Kort wil nog niet stoppen: “Ben in onderhandeling om nog even door te gaan” zaterdag 18 juli 2020 om 14:48

Koen de Kort is 38 jaar oud als hij over meer dan twee maanden aan de start staat van de Giro d’Italia. De Nederlander bevindt zich in de herfst van zijn carrière, dus. Maar aan stoppen wil hij nog niet denken. “Ik ben nog niet klaar met fietsen.”

En dus is de kans groot dat De Kort ook volgend seizoen nog in het peloton rondrijdt, zo laat hij blijken aan Bureau Sport. “Ik ben in onderhandeling om nog even door te gaan. Trek is een van de opties. Ik heb het hier goed naar mijn zin.”

Toch blijft de Nederlander nog even voorzichtig. “Ik ga ervan uit dat ik volgend seizoen nog in het peloton rijdt, maar je weet het natuurlijk nooit tot het contract is getekend”, gaat hij verder. “Ik vind het nog steeds erg leuk en ik heb wel echt het gevoel dat ik iets kan bijdragen. Mocht het allemaal nog niet in kannen en kruiken zijn, tegen de tijd dat we beginnen met koersen, zal ik dat ook wel bewijzen tijdens de wedstrijden dat ik dat nog kan.”

“En van de andere kant, als het niet zo is, en ik moet stoppen, dan heb ik een heel mooie carrière gehad. Maar daar ga ik voorlopig nog even niet van uit”, aldus De Kort, die aan zijn vierde seizoen bezig is bij Trek-Segafredo.

Giro d’Italia

Dit seizoen is de Giro d’Italia het hoofddoel van De Kort, waar hij samen met Pieter Weening kopman Vincenzo Nibali naar de eindzege wil loodsen. “Ik heb er echt heel veel zin in. Het lijkt me heel erg mooi om toch weer voor zo’n overwinning en het eindklassement mee te doen. Daar ligt echt mijn focus.”

“Daar ben ik ook voor bezig met trainingen”, zo eindigt hij. “Geen lead-outs en sprints, maar heel veel bergop trainen. Trainen dat ik ook op kop kan gaan rijden mocht dat nodig zijn.”