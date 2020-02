Koen de Kort moet Ronde van de Algarve vroegtijdig verlaten zaterdag 22 februari 2020 om 12:20

Koen de Kort zal vandaag niet aan de start staan van de vierde etappe van de Ronde van de Algarve. De 37-jarige routinier kwam gisteren in de etappe naar Tavira onderweg ten val tijdens een passage over onverharde ondergrond. Hij liep daarbij een knieblessure op.

De Kort passeerde vrijdag samen met zijn eveneens gevallen ploeggenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns als een van de laatste renners de finish, op 12:47 van winnaar Bol. “Het is al een tijdje geleden dat ik grind uit mijn huid heb geplukt, maar dit was een goede. Het hoort er allemaal bij!”, reageerde hij op Twitter.

Zijn ploeg Trek-Segafredo meldt vandaag dat De Kort last heeft van een knie effusie, oftewel vocht in de knie en hem daarom uit voorzorg vroegtijdig uit de wedstrijd haalt. Er zullen met het oog op de voorjaarsklassiekers in België verdere onderzoeken worden gedaan.