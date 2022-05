Koen Bouwman veruit de snelste vluchter: “Voelde dat er nog zoveel kracht in zat”

Koen Bouwman won vandaag de zevende etappe in de Giro d’Italia, het was zijn eerste zege in een grote ronde. “Ongelofelijk”, was het eerste wat Bouwman uitbracht, toen hij na de finish een flashinterview gaf.

“Het is net als bij mijn eerste zege in de Dauphine, ik kan het niet geloven”, vervolgde de Nederlander van Jumbo-Visma, die Bauke Mollema en Davide Formolo aftroefde in de sprint, nadat Tom Dumoulin de kopgroep bij elkaar had gehouden. “Het was zo’n zware dag. In de finale waren we met vier man, waarvan twee van ons. Tom deed geweldig werk in de laatste twee kilometer. De hele dag voelde ik me al goed, op één klim had ik even wat problemen, maar ik kwam terug en had vertrouwen in mijn sprint. Ik ben zo blij.”

In de sprint heuvelop ging Bouwman van ver aan en versloeg hij zijn medevluchters met ruim verschil. “Het was steiler dan ik dacht. Maar toen ik mijn sprint aanging, voelde ik dat er nog zoveel kracht in zat. Ik wist dat ik er dichtbij zou zijn. Op vijftig meter van de streep keek ik om en zag ik dat ik een groot gat had. Perfect.”

De overwinning van Bouwman was een opsteker voor Jumbo-Visma, dat tijdens de Etna-rit van dinsdag een tik kreeg. “Onze klassementsrenners verloren tijd, vooral Tom. We focussen nu met z’n tweeën op ritten, terwijl Tobias (Foss, red.) en Sam (Oomen, red.) nog steeds proberen om een klassement te rijden. Bij de eerste poging slagen we gelijk, ik kan het niet geloven.”